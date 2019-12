Tutti in moto nel weekend di Santa Lucia in nome della solidarietà FOTO

La massiccia partecipazione dei cittadini biellesi ha ripagato "alla grande" le aspettative degli organizzatori nell'ambizioso progetto del Centro Commerciale "i Giardini", insieme a Think Biker, Steel Roses MC e Gattolupo; tantissime idee, condivise ed elaborate tutti insieme, senza nessuno alla testa ma in un unico gruppo coeso con una finalità comune, poter aiutare chi ne ha bisogno.

Da tempo imbastivano questo weekend di solidarietà verso la Domus Laetitiae, grazie alla preziosa collaborazione dei comuni di Verrone, Benna, Borriana, Sandigliano, Cerrione e Biella. Il personaggio di Santa Lucia dà una luce diversa al mondo dei Biker, visto dall'esterno come rude ma dal cuore tanto grande da far illuminare gli occhi dei bimbi quando all'arrivo nelle piazze, vestiti da Babbi Natale, regalano un sorriso o insieme a questa Santa in veste bianca, portano un piccolo dono che al suo tintinnio assume un significato importante.

L'iniziativa è iniziata sabato pomeriggio nel piazzale Casalegno presso il Centro Commerciale, sono stati tanti i bimbi che dopo una cioccolata calda o magari essersi fatti truccare hanno fatto un giro sui quad del B-Team, ma tanti anche gli adulti che nella passeggiata pomeridiana hanno ascoltato un pò di musica de "i ladri di sogni", ammirando le scintillanti moto che parcheggiate, brillavano come le luci di Natale. A seguire, nella mattinata di domenica, una colonna infinita di moto ha attraversato il Biellese, con quel rombo o quel serpentone che non può non piacere, né recare disturbo; le piazze dei comuni coinvolti dall'iniziativa sono state toccate tutte e in ognuna la Santa, insieme a Babbo Natale, ha salutato i tanti bimbi accorsi e ringraziato le autorità presenti.

I Biker si augurano che questo connubio sia piaciuto ai biellesi e a quanti non conoscevano questa giovane in tunica bianca, molto amata da tanti paesi del nord che la attendono al pari del simpatico "omone in veste rossa dalla barba bianca". L'affetto che i bimbi le hanno dimostrato porta a sperare che anche per la nostra zona possa diventare, sicuramente con una seconda edizione l'anno prossimo, una Santa ben voluta e ricercata anche qui.

Gli organizzatori ringraziano gli sponsor, tantissimi, i gruppi motociclistici arrivati anche da distante per poter essere presenti e dare il loro contributo, ma soprattutto Domus Laetitiae per l'occasione di aver potuto partecipare al progetto "psicotecnologie"; i proventi della raccolta fondi dislocata sul territorio verranno consegnati, unitamente ai rappresentanti degli enti, lunedì 23 dicembre presso la struttura di Sagliano Micca.