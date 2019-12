Da Armonia in Equilibrio con la promozione Natale si regala il benessere

Per questo Natale, la palestra-piscina “Armonia in Equilibrio A.S.D.” ha pensato ad un regalo originale da regalare o regalarsi. Per chi ancora non ha mai provato il Centro o chi desiderasse realizzare un regalo particolare, potrà impacchettare sotto l’albero un abbonamento mensile “All Inclusive” comprensivo di 2 Lezioni di Yoga e 2 Lezioni di Tai Chi a soli euro 40. Non solo: lo stesso abbonamento, nella formula “Open 3 mesi”, avrà tutto compreso a soli euro 100.

“Un nuovo anno sta per iniziare – commenta Claudio Canessa, titolare del Centro – e l’obiettivo di questa promozione è quello di permettere a tutti di ripartire con vitalità e buonumore. Voglia di ricominciare, con buoni propositi e il desiderio di mantenersi in forma, sentirsi bene e programmare nuovi obiettivi, non solo in termini di benessere”. In esclusiva presso il Centro, si potrà provare “Easy Linea” un nuovo attrezzo che racchiude un allenamento completo ed essenziale per il dimagrimento, il defaticamento degli arti inferiori e porta un particolare beneficio a livello di recupero circolatorio e linfatico.

Per conoscere il programma completo dei corsi Fitness e Wellness: www.armoniainequilibrio.com/il_centro_fitne_8.html Senza dimenticare i Corsi dedicati ai più piccini con l’Acquaticità 0-3 e 3-6 anni, il Nuoto Bimbi 3-10 anni e la Psicomotricità 1-3 e 4-7 anni con docenti certificati e qualificati.

Il Centro Armonia in Equilibrio si trova a Vigliano Biellese, in Via Milano 54. Per info: 348 0085486 - www.armoniainequilibrio.com