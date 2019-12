Viverone, Punta Becco: "Interpellanza al Comune è diffamatoria, falsa e tendenziosa. Affitto pagato regolarmente"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Gent.mo Direttore,

sono la legale rappresentante della società Blue Deck , nonché gestore del bistrot sito in Punta Becco sul lago di Viverone.

Con grande rammarico leggo nell’interpellanza posta al Comune dalla minoranza la notizia non corrispondente a verità circa il presunto non pagamento del canone d'affitto.

http://www.newsbiella.it/2019/12/12/leggi-notizia/argomenti/attualita-1/articolo/viverone-lo-strano-caso-di-pinta-becco-la-minoranza-chiede-lumi.html

In realtà la sottoscritta, non solo ha pagato il canone, ma lo ha pagato in anticipo di un anno e per tutti i 12 mesi successivi (anziché in rate semestrali), sostenendo costi - in anticipo - di messa a norma a carico del Comune, e per i quali si è attuata la compensazione".