Teens Cossato U18 batte Valsesia e mantiene il secondo posto in classifica -FOTO

Doppio successo per l'under 18 del Fanton Teens Cossato: i ragazzi di coach Salvoni prima battono 110-49 San Maurizio D'Opaglio tra le mura amiche del pala Aguggia, poi espugnano il pala Loro Piana di Borgosesia, battendo 71-35 la Gessi Valsesia. Un doppio successo che permette al Teens di festeggiare il Natale con un ottimo secondo posto in classifica, alle spalle solo di Verbania con 6 vittorie e una sconfitta.

L'UNDER 13 RIMANE IMBATTUTA Cinque su cinque per l'under 13 del Fanton Teens Cossato, che resta in vetta al campionato. La squadra di coach Riccardo Banderè batte agevolmente 75-29 tra le mura amiche del pala Aguggia. Partita finita già dopo il primo quarto (25-3 di parziale).

UNDER 14 MANCA IL TRIS Trivero passa 74-50. Il derby di under 14 tra Fanton Teens Cossato e Trivero va agli ospiti, che espugnano 74-50 il pala Aguggia. Trivero è più precisa al tiro, ma Cossato mostra comunque progressi confortevoli. Domenica ultimo match del 2019, alle 11 sul parquet dei Vercelli Rices.

SETTEBELLO UNDER 16 Settima vittoria in otto partite per l'under 16 del Fanton Teens Cossato, con il netto 87-59 contro Cigliano. Ottima prestazione di squadra, con 12 giocatori a punti. Decisivo il secondo quarto, con un parziale di 30-13 per la squadra di coach Banderè. Ultimo match dell'anno in programma lunedì 22 alle 18, in casa contro Vercelli. Tabellino

Fanton Teens Cossato-Cigliano 87-59. Cossato. Borio 11, Varale Rolla 12, Spirito 13, Taverna 2, Brando 8, Imperadori 13, Villa 8, Pawang 1, Mostini 8, Cipri 2, Vidali 3, Galeotti 6.