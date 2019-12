Salussola: Discarica di amianto a un passo dalla realizzazione? Venerdì la presa d'atto della sentenza del Tar

Dopo tre anni di confronti, quattro conferenze dei servizi (a cui hanno partecipato tra gli altri Provincia di Biella, comune di Salussola, Asl e Arpa), una serata di dibattito con la popolazione e il diniego della provincia rifiutato dal Tar, per la discarica di amianto a Salussola si sta avvicinando l'ora della verità.

Venerdì 20 dicembre il palazzo della provincia ospiterà la quinta conferenza dei servizi per fare il punto della situazione e per esprimersi sulle modifiche che l'ente stesso aveva richiesto, mentre a inizio gennaio si procederà con l'evidenza pubblica per stabilire il via al progetto. Una volta notificata l'autorizzazione, si partirà con la messa in atto. Questo è quanto emerso ieri, 16 dicembre, dalla conferenza stampa che si è tenuta presso Acqua&Sole di Vellezzo Bellini, in provincia di Pavia.

L'origine del progetto

Tutto è partito dal piano di smaltimento dell'amianto messo in atto dalla Regione Piemonte che, in breve, prevede l'affidamento della rimozione dell'amianto a ditte specializzate, come nel caso di Acqua&Sole. Ma perché è stato scelto il territorio di Salussola per costruire la discarica? "Innanzitutto perché quel terreno è di nostra proprietà - spiega l'amministratore delegato dell'azienda pavese, Francesco Natta - nello specifico della società agricola La Manzola srl, collegata alla nostra azienda. Si tratta di un appezzamento di terra che risulta incolto da una decina di anni".

"Dopo aver valutato l'idoneità del terreno a livello geologico e idrogeologico - aggiunge l'ingegnere Federica Barone - l'azienda si è proposta alla Regione per trattare l'amianto nel Biellese". Una situazione che forse agli occhi di molti passa inosservata ma che, dati alla mano, non è da sottovalutare: solo nel nostro territorio, infatti, sono presenti dalle 400mila alle 600mila tonnellate di amianto, che verrebbero convogliate nella discarica dopo essere state opportunamente imballate e sigillate in modo da eliminarne la nocività, così come dichiarato dai tecnici di Acqua&Sole. "Ogni strato di amianto, preventivamente isolato secondo i criteri previsti dalla legge - spiega l'ingegnere Barone - viene coperto da uno strato di terra. Se il progetto andrà in porto, ci vorranno una decina d'anni per smaltire tutto l'amianto del territorio biellese e zone limitrofe”.

Per questo è previsto che il lavoro venga suddiviso in lotti, in modo da garantire la massima sicurezza nello smaltimento del materiale che, quotidianamente, durante l'intera durata dell'intervento, viene coperto per evitare qualsiasi dispersione.

Il diniego della provincia e il ricorso al Tar

Qualche mese fa la provincia aveva bocciato il progetto per tre motivi. Il primo riguardava la presenza di due piccoli laghi artificiali in zona: “C'era il dubbio che fossero vincolati dal piano paesaggistico regionale - spiega Barone – e se l'area dei servizi della discarica fosse ricaduta in quella zona non poteva essere approvato il progetto. Così, per sicurezza, abbiamo modificato il piano di lavoro spostando l'area dei servizi”. La seconda richiesta formulata dalla Provincia riguardava l'impianto di trattamento e di stoccaggio del percolato, che secondo l'ente doveva essere più dettagliato a livello grafico.

Il terzo problema che aveva sollevato la Provincia riguardava l'installazione di una tubazione per lo scarico delle acque trattate con la microfiltrazione, che avrebbe dovuto passare in mezzo al bosco limitrofo. “Questo problema – spiega ancora l'ingegnere - è stato risolto grazie alla ditta proprietaria del terreno (La Manzola srl, ndr) che si è resa disponibile a darci in uso una delle due tubature da loro utilizzate. Tutte le modifiche saranno approvate o meno in sede di conferenza dei servizi venerdì 20 dicembre, mentre il resto è già stato approvato”. Oltre ad aver effettuato le opportune modifiche al progetto, l'azienda ha fatto ricorso al Tar, che di fatto ha dato ragione ad Acqua&Sole.

L'impatto ambientale

“Non c'è alcun rischio di contaminazione - dichiara l'ad Francesco Natta - perché i criteri per realizzare l'impianto, che seguono le normative europee, sono tali per cui garantiscono anche nel futuro l'isolamento dei rifiuti. Il materiale viene trattato attraverso dei procedimenti a norma di legge, che garantiscono la sicurezza dell'ambiente e dei cittadini. La discarica, una volta finita, risulterà una collina sulla quale verranno mano a mano ripiantati erba e alberi, per mantenere il verde della zona. I rifiuti smaltiti rimarranno imballati e sigillati sotto terra, senza contaminare il territorio circostante. Inoltre, una volta costruita la discarica, la nostra azienda la gestirà per 30 anni”.

Per il trattamento del percolato, il liquido che si forma quando l'acqua piovana penetra all'interno dei rifiuti, verrà costruito un telo impermeabile aggiuntivo. E il riso coltivato nelle zone limitrofe? “Non ci sarà contaminazione - ribadisce Natta - proprio perché il tutto viene trattato correttamente”.

Simile a quella del Brianco è la discarica di Cervesina (in foto), in provincia di Pavia, gestita proprio da Acqua&Sole. Qui l'azienda ha ricostruito la copertura esteriore che divide i rifiuti dalla superficie, ripristinandone il verde e installando dei pannelli fotovoltaici. “Come nel caso di Cervesina, anche per Salussola la nostra intenzione è di coinvolgere le imprese locali” conclude Natta. “Tutto quello che proponiamo è perché lo abbiamo già fatto”.