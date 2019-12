Rifiuti su tangenziale di Mottalciata e il web si scatena. Unanimi Provincia e sindaco: “Inciviltà diffusa: occorre cambio culturale”

L'ennesimo caso di rifiuti abbandonati sulle strade scatena il web biellese. Moltissimi, infatti, sono i cittadini che sulla nostra pagina facebook hanno commentato aspramente sotto la lettera di un nostro lettore (leggi qui) che descriveva lo stato di degrado e abbandono in cui versa la tangenziale di Mottalciata.

Scorrendo tra i commenti, alcuni invocano un pronto intervento del comune, sebbene la strada sia interamente provinciale: “Come sindaco, cerco di tenere pulite le aree di mia competenza ma sicuramente spiace vedere una situazione così disastrata – afferma il primo cittadino di Mottalciata Roberto Vanzi – Ha ragione il lettore nel sostenere che questo spettacolo non è un bel biglietto da visita per i turisti che, al primo impatto, si trovano di fronte ad un bel mucchio di rifiuti. Per di più, la presenza delle piazzole di sosta incentiva alcune persone ad assumere comportamenti incivili e indecorosi. Insieme alla polizia municipale, operiamo diversi controlli ma non bastano per invertire la tendenza e la maleducazione di chi getta a terra i rifiuti. Purtroppo occorre un profondo cambiamento culturale”.

Ma la tangenziale di Mottalciata è solo uno dei tanti esempi di inciviltà diffusa: molte altre arterie del Biellese stanno riscontrando le stesse problematiche. “È un malcostume piuttosto generalizzato – dichiara il presidente della Provincia di Biella Gianluca Foglia Barbisin – Penso solo alla Cossato – Valle Mosso: in occasione del taglio degli alberi su quel tratto, i nostri operatori hanno raccolto una quantità impressionante di rifiuti riempiendo molti camion. Nel caso di Mottalciata, c'è un accordo con Seab per la pulizia del tratto stradale una o due volte all'anno”.

A chi pretende una rapida soluzione come l'istallazione di un impianto di videosorveglianza, la guida della Provincia sottolinea come “le zone da coprire sono particolarmente estese e non è facile monitorarle tutte. Spiace poi sprecare i soldi della collettività per l'inciviltà di pochi. Nell'immediato si può pensare ad un'opera di pulizia più capillare e diffusa”.