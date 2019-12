Il Comune di Biella festeggia 20 dipendenti che hanno raggiunto la pensione FOTO

Il Comune di Biella saluta 20 dipendenti andati in pensione nel corso del 2019 e augura a tutti un Buon Natale e felice 2020. In un clima di festa e di grande unione, quasi un centinaio di dipendenti si sono riuniti oggi in sala del consiglio a palazzo Oropa, accolti dal sindaco Claudio Corradino, dalla giunta e dal segretario generale Giorgio Musso, per un momento di festa durante la pausa pranzo. I dipendenti che sono andati in pensione nel corso del 2019 hanno ricevuto un attestato di ringraziamento, a firma del sindaco, per il lavoro svolto nel corso degli anni a favore del Comune di Biella e della comunità.

La più applaudita da parte dei colleghi è stata l’istruttrice educativa Silvana Davi che lo scorso 1 ottobre ha salutato il Comune dopo aver prestato servizio ininterrotto per 41 anni 10 mesi e 9 giorni. A salutare gli intervenuti, alla presenza del vice segretario Mauro Donini e di tutti i dirigenti di settore, il sindaco Claudio Corradino: “Vi voglio ringraziare personalmente – dice il primo cittadino -, perché un’amministrazione è efficiente se fa gioco di squadra. E so che posso contare su ognuno di voi. Il sindaco o la giunta da sola non può raggiungere alcun tipo di risultato, per cui voi siete una risorsa indispensabile per la nostra collettività. Tutti siete importanti, non solo chi ha a che fare allo sportello con l’utenza ma anche chi lavora dietro le quinte per far sì che la nostra città funzioni bene”.

A fronte di 20 pensionamenti nel solo 2019, il sindaco Corradino ha annunciato inevitabili novità: “Visto l’organico sempre più ristretto, sarà necessaria una riorganizzazione progressiva degli uffici, con delle novità ma anche la volontà di valorizzare le risorse interne di questo Comune. Poi qualche nuovo collega arriverà, a partire dal concorso per i vigili urbani”. Al termine della cerimonia i dipendenti hanno salutato l’anno che sta per concludersi con un brindisi.