Tutto il calcio biellese: Ecco i risultati della domenica

Promozione

Risultati del 14° turno

Bianzé vs Bulé Bellinzago 2-4

Vogogna vs Vigliano 1-3

Città di Cossato vs Omegna 1-3

Dormelletto vs Dufour Varallo 4-2

Santhià vs Piedimulera 1-0

Valduggia vs Sizzano 3-4

Sparta Novara vs Briga 1-0

Juve Domo vs Arona 1-1

Classifica

Briga 29

Omegna 28

Dufour Varallo e Vigliano 27

Sparta Novara 24

Juve Domo 23

Bulè Bellinzago e Sizzano 21

Valduggia, Santhià e Città di Cossato 20

Dormelletto 15

Bianzé 13

Piedimulera 11

Arona 7

Vogogna 4

Prima Categoria

Risultati del 13° turno

Ceversama vs Torri Biellesi 3-1

Chiavazzese vs Valdilana Biogliese 4-2

Junior Pontestura vs Ponderano 0-0

La Vischese vs Azeglio 3-1

Orizzonti United vs La Chivasso 0-2

Pro Roasio vs Strambinese 1-3

Valle Cervo Andorno vs Pro Palazzolo rinviata

Virtus Vercelli vs Stay O' Party 0-0

Classifica

Chiavazzese, La Vischese e Stay O' Party 30

Ceversama 25

Ponderano 23

Junior Pontestura, Strambinese e Orizzonti United 22

Pro Palazzolo 20

Azeglio 17

Valle Cervo Andorno, La Chivasso e Valdilana Biogliese 15

Torri Biellesi 10

Pro Roasio 9

Virtus Vercelli 3

Seconda Categoria

Risultati del 13° turno

Bajo Dora vs Valle Elvo Occhieppese 4-0

CGC Aosta vs La Cervo rinviata

Chambave vs Mongrando rinviata

Montjovet Champdepraz vs Lessona rinviata

Pollone vs Gaglianico 0-1

Valchiusella vs FC Biella rinviata

Valdigne Montblanc vs Aosta Calcio rinviata

Classifica

Bajo Dora 29

Gaglianico e CGC Aosta 26

Mongrando e La Cervo 24

Montjovet Champdepraz 23

Valchiusella 18

FC Biella 17

Aosta Calcio 15

Valle Elvo Occhieppese 14

Pollone 9

Lessona 8

Valdigne Montblanc 7

Chambave 2

Terza Categoria

Risultati del 12° turno

Amatori Granozzese vs Voluntas Novara 3-2

Fara vs Canadà 2-0

Casalino vs Villanova 2-0

Città di Sandigliano vs Piemonte Sport rinviata

Sangermanese vs Masserano Brusnengo 1-3

Sporting Trecate vs Lenta 3-5

Virtus Mulino Cerano vs 2-0

Classifica

Virtus Mulino Cerano 28

Amatori Granozzese 26

Masserano Brusnengo 20

Lenta 19

Città di Sandigliano 18

Casalino 17

Canadà 16

Fara 15

Voluntas Novara 12

Piemonte Sport 11

Sporting Trecate 8

Villanova 4

Sangermanese 0