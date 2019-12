Scuola e Sport, rinviata la Corsa Campestre causa maltempo

"Si comunica che a causa delle avverse previsioni meteo la manifestazione di Corsa Campestre in programma per domani 17 dicembre deve essere posticipata presumibilmente al mese di febbraio 2020. Ci dispiace per i disguidi che ciò comporta (sia a voi che a noi) ma la sicurezza prima di tutto! Seguirà comunicazione ufficiale con la nuova data". Questo il comunicato giunto in redazione da Chiara Sperotto referente dell'Organismo Provinciale Sport a Scuola di Biella.