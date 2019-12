Ottimo weekend per Kwan Biella Taekwondo -FOTO

Weekend impegnativo quello del 7 e 8 dicembre per la ASD Kwan Biella Taekwondo che vede gli atleti divisi in due manifestazioni: gli agonisti alla gara "Junior Cup" a Savona, mentre gli amatoriali partecipavano ad una dimostrazione di questa disciplina a Brusnengo. Quigliano, Palazzetto dello Sport, alla vigilia della festa del Immacolata inizia la dodicesima edizione che coinvolge atleti italiani ed esteri e dove la KwanTkd scende sul tatami con i suoi atleti. Oro in amichevole per Selva Andrea e Riccardo Maffioletti. Argento per Irene Buzzano, Giovanni Furlan e Bashar Droubi quest'ultimi vincendo entrambi il primo incontro non riescono a salire sul podio più alto.

Bronzo per Filippo Maio ed Alessia Pozzato che ha gareggiato domenica 8 insieme a Riccardo Fittabile, il quale dopo aver dedicato tanti anni alle gare di forma torna a combattere facendo un ottima prestazione e mancando il medagliere per pochissimi punti. In contemporanea, a Brusnengo presso l'auditorium della scuola media, in occasione della Festa di Natale del paese si sono esibiti i ragazzi e gli adulti che frequentano le palestre di questa squadra con sedi a Biella, Castelletto Cervo e Cossato. A seguire queste manifestazioni i maestri Roberto Fittabile a Savona mentre per l'evento che si è svolto nel territorio Igor Dino Umilio, Maurice Magoni ed il presidente Claudio Maffioletti.