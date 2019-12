Occhieppo Inferiore: In 119 al 4° Cross della Madonna del Latte, tutti i risultati FOTO

Si è svolto ieri, 15 dicembre, il quarto Cross della Madonna del Latte a Occhieppo Inferiore. La gara, organizzata da Unione Giovane Biella con il patrocinio del comune di Occhieppo inferiore, era valida quale prova dei Campionati provinciali individuali e di società di Cross.

Gli atleti si sono sfidati sul prato nei pressi della chiesa di San Clemente, come ogni anno. Seniores, Promesse, Juniores, Allievi, Cadetti, Ragazzi, Esordienti e Masters le categoria in gara, con 69 maschi e 50 femmine, per un totale di 119 partecipanti. Vincitori sulla 6 chilometri maschile Gabriele Beltrami, seguito da Matteo Biolcati e Matteo Chiorboli. Lucrezia Mancino ha invece brillato al femminile nella 4 chilometri. Dopo di lei, Roberta Albertini e Alessandra Degiugno.

Di seguito le classifiche per batteria:

Cross Km 6 JM+

Cross Km 4 JF+

Cross Km 3 Allievi

Cross Km 3 Allieve

Cross generico Cadetti-e

Cross generico Ragazzi-e

Cross generico Esordienti M/F