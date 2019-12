MM Racing, stagione 2019 da record

Conclusa la stagione fuoristrada trofeo Italia con le premiazioni nazionali Msp Unicef in quel di Reggio Emilia. Numerosi equipaggi biellesi tra i premiati che vedono in vetta alla classe preparati Manuel Pe e Gianluca Franco, reduci da una stagione impeccabile che li ha spinti, oltre che alla vittoria di classe, anche a 4 punti dal titolo assoluto. Ottimo terzo posto della stessa categoria per Luca Costa. Nella categoria preparati Evo secondo gradino del podio per Marco Tonella. Due sono le presenze sul podio dei prototipi, rispettivamente per Alberto Bonino secondo e Serena Rodella terza. Appuntamento per il 2020 a partire dal mese di marzo con il via della nuova stagione.