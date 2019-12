Minchella e Biella Corse vincono la 11^ Ronde di Sperlonga (Latina)

Una vittoria che vale il bis nell’albo d’oro del Rally Ronde di Sperlonga, per il frusinate Andrea Minchella (Ford Fiesta WRC), che oggi ha vinto l’undicesima edizione della gara pontina organizzata da Sperlonga Racing. Il pilota del team Biella Corse / Loran, stavolta affiancato da Claudio Potenza, aveva primeggiato nell’edizione di tre anni fa e stavolta ha raccolto il nuovo alloro dopo una lotta sul filo dei decimi di secondo con il napoletano Fabio Gianfico, con una Skoda Fabia R5, in coppia con il fido Mongillo.

Il driver partenopeo inseguiva il successo dopo ben sei edizioni sempre e con merito sul podio, stava anche riuscendo nell’impresa di salire sul primo gradino dell’attico della classifica se non che, proprio durante l’ultima prova speciale, è incappato in una foratura, valsa circa un minuto di ritardo, che lo ha arretrato pesantemente in classifica. Ottimo 13 posizione assoluta per il secondo equipaggio della scuderia biellese formato da Nicola Dello Russo e Venanzio Aiezza su Skoda Fabia R 5 , mentre vincono meritatamente la classe RSF 1.6 posizionandosi in 29 posizione assoluta Giuseppe De Maio con Paolo Cacciarella su Honda Civic.