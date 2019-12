Dragon's Karate, Christian Bocca è campiona regionale nel Kumite

Si gareggia a Torino, per disputare i Campionati Regionali per il titolo migliore regionale. Sei atleti della Dragon's Karate di Vigliano Biellese, capitanati dal Maestro Palma Arpone, si presentano sul tappeto tutti nella specialità kumite. Si fa ancora sentire la giovane promessa Bocca Christian che nella sua categoria porta via la medaglia d'oro agli altri avversari conquistando così il titolo di Campione Regionale. Ad un passo da lui si fermano con la medaglia d'argento Zani Nicholas, Piglia Gloria, Zani Nichole, i pù grandi del gruppo ottengono una medaglia di Bronzo per Augusti Alessandro e una settima posizione per Berteletti Andrea.