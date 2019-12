Calcio, Eccellenza: Tutti i risultati della domenica

Risultati del 14° turno

Aygreville vs Stresa rinviata

Borgaro Nobis vs Accademia Borgomanero 3-1

Borgovercelli vs Pro Eureka 1-2

Città di Baveno vs Pont Arnad Evanco 0-3

LG Trino vs Oleggio 3-1

La Pianese vs Alicese Orizzonti 0-0

Rivoli vs FR Valdengo 3-1

Ro. Ce. vs La Biellese 2-1

Classifica

Aygreville 29

Ro. Ce. 28

Borgovercelli 27

Borgaro Nobis 26

Pont Arnad Evanco 24

La Pianese 23

Alicese Orizzonti 19

La Biellese 18

LG Trino 16

Stresa, Città di Baveno Pro Eureka e Rivoli 15

Accademia Borgomanero 14

Oleggio 12

FR Valdengo 9