Buona la prima per la corsa di beneficenza Bessa Christmas Night Trail FOTOGALLERY

Buona la prima per l'edizione numero 1 della Bessa Christmas Trail Night, Corsa non competitiva che si è svolta a Borriana sabato 14 dicembre. Tre i percorsi disponibili: il primo, da 3 chilometri, dedicato alle famiglie; il secondo, da 10, per gli appassionati di Nordic Walking; il terzo, da 15, per i più professionisti.

In quest'ultimo percorso hanno tagliato per primi il traguardo, a pari merito, Andrea Nicolo dell'Ugb e Roberto di Pasquali de La Vetta Running. Segue Adriano Zucco (libero) e Andrea Martini (Amro Arnad). Tra le donne successo di Cristina Pieri del Biella Running. Sul secondo gradino del podio virtuale Elisa Travagli i de La Vetta Running; terza Alessia Gariazzo, del Biella Running come la prima.

Alla corsa hanno partecipato in totale circa 200 persone: "Siamo soddisfatti - raccontano gli organizzatori - la prima edizione ci è servita per prendere le misure e fare le proprie considerazioni su cosa migliorare, anche se tutti sono rimasti davvero soddisfatti". Due i ristori preparati, uno intermedio e l'altro finale, ospitato dalla Pro Loco di Borriana.