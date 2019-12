Basket Femminile, Bonprix BFB vince anche a Nole 65 a 56

Continua la striscia positiva per la bonprix BFB che porta a casa i due punti anche sull'ostico parquet di Nole, consolidando la quarta posizione in classifica. Nonostante le sole due vittorie casalinghe, Nole ha sempre fatto faticare sul parquet amico anche le prime in classifica. Le ragazze del Basket Femminile Biellese, con la rientrante Ramella, hanno invece dimostrato di poter vincere agevolmente.

Purtroppo, solo per un quarto le ragazze biellesi hanno giocato con la massima intensità, mentre per il resto della partita hanno rallentato e giocato con sufficienza. Questo è il fattore che ha lasciato coach Cardano un po' di amaro in bocca. Sa che la prossima settimana non ci potrà permettere cali di concentrazione.

Domenica 22, ai Salesiani, sarà ospite Victoria Torino, diretta concorrente nella corsa playoff, inaspettatamente sconfitta a Vercelli e che avrà tanta voglia di rivalsa. Per Biella saranno ancora assenti le lunghe Gandini, rientro previsto per fine gennaio, e Villa che, a seguito della rottura del crociato, probabilmente starà ferma fino a fine stagione. Palla a due domenica alle 18.