Oliaro Edilizia: L’Ecologia è possibile anche nel riscaldamento? FOTO

In tempi come questi, dove l’ecologia è argomento trattato troppo spesso a buon mercato e con superficialità, non è facile orientarsi in un ambito delicato come quello del riscaldamento.

Fino a pochi anni fa il riscaldamento a legna era considerato eco-sostenibile e meno inquinante di quello a Gas. Oggi, gli studi più recenti, hanno evidenziato come i problemi legati a questa forma di riscaldamento riguardino le emissioni di polveri sottili, tristemente note per le loro conseguenze sulla salute. Alla luce di informazioni contrastanti come questa, è legittimo sentirsi disorientati quando si desidera valutare l’acquisto di una stufa o un camino.

Esiste quindi una soluzione?

Oliaro Edilizia, realtà presente sul territorio Biellese da tre generazioni, si pone come riferimento affidabile per poter rispondere ad una domanda così complessa. Nel punto vendita di Via Milano 14 a Biella, si possono visionare ed acquistare stufe e camini di ultima generazione, progettate e certificate per esser efficienti ed avere il minor impatto ambientale possibile. Rivenditore autorizzato Edilkamin, leader italiano del settore, dal 1987 la Oliaro dispone di prodotti studiati ad hoc per salvaguardare ambiente e salute degli utilizzatori ed ha l’esperienza ultra-trentennale necessaria ad individuare e risolvere i problemi della clientela. A fronte di un settore in continua evoluzione, il portfolio marchi che l’azienda Biellese propone è accomunato da certificazioni di eccellenza sia per quanto riguarda le stufe ed i camini, sia per quanto riguarda il pellet. Il risultato di tanta attenzione alla qualità è di poter garantire a chi vi acquista un prodotto la competenza e la professionalità in fase di sopralluogo, progettazione ed installazione oltre che la totale assistenza in fase di post-vendita. Alle grandi catene commerciali, che propongono marchi sempre differenti di stufe e camini, la Oliaro oppone la solidità e l’affidabilità di marchi leader dei rispettivi settori, inseriti da anni nel punto vendita. Questo aspetto è garanzia non solo di qualità, ma anche di facilità nel reperire i ricambi, oltre che sinonimo di conoscenza dell’evoluzione dei prodotti e, quindi, di un’ottima capacità di consulenza.

Il lato economico

Oliaro può seguire passo passo non solo gli aspetti legati alla progettazione pratica dell’impianto di riscaldamento, ma può anche guidare dall’inizio alla fine il cliente nella giungla degli incentivi economici legati all’efficientamento degli impianti di riscaldamento, argomento che approfondiremo in un articolo ad hoc.

