A I Sapori del Viale di Biella il Natale si colora di festa con Gusto FOTO

Il Natale si colora di festa con gusto alla Gastronomia I Sapori del Viale di Biella, in via Macallè, 14. Una esposizione di prodotti per garantire massima visibilità degli assortimenti e la possibilità di personalizzare e prenotare sia il vostro cesto natalizio che il tradizionale menù di Natale.

La cucina è libertà di poter creare con passione piatti capaci di lasciare ricordi ed emozioni. Scegliere la qualità per volersi bene. Presso il punto vendita “ I Sapori Del Viale” è possibile trovare un gran numero di varianti di sapore, dolce e salato, prodotti artigianali che esaltano la cultura gastronomica e dolciaria e rappresentano un perfetto dono per il vostro Natale.

Tanti prodotti anche provenienti dal nostro territorio per comporre i vostri cesti natalizi con eleganza e colore, per stupire i vostri cari. Una vasta scelta di spumanti e vini e naturalmente l’immancabile tradizionale panettone. Dal classico pandoro ai panettoni nei diversi gusti, per arrivare al panettone vegano prodotto con l’utilizzo al 100% di lievito madre, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Tante idee per rallegrare il Natale senza dimenticare l’importanza della qualità e l’eccellenza dei prodotti attentamente selezionati. Laura e Fulvio i titolari vi aspettano in negozio con tante proposte per il vostro menù natalizio e per i vostri regali “con Gusto”. “I Sapori Del Viale” viale Macallè, 14 Biella Telefono: 015 403075