IIS “Q. Sella” e IIS “G. Aulenti” contro lo spreco alimentare

Sabato 14 dicembre, nella Sala del Consiglio Comunale di Biella, è stato presentato il report che sintetizza la mappatura di tutti gli enti piemontesi (pubbliche amministrazioni, associazioni, enti religiosi) che operano sulla riduzione dello spreco tramite utilizzo e riutilizzo di beni e alimenti in eccedenza o altrimenti destinati a divenire rifiuti anche se ancora utilizzabili. Il progetto nasce da un protocollo di intesa fra Regione Piemonte e tutti i Centri di Servizio Volontariato che operano in Piemonte e che, in base al protocollo stesso, hanno messo in atto numerose azioni di sensibilizzazione alla lotta allo spreco, nei confronti delle scuole territoriali e dei cittadini.

La professoressa Patrizia Barlocco e il professor Stefano Laurora dell’IIS “Q. Sella” erano presenti, insieme ad alcuni allievi del Liceo Scienze Applicate e delle Biotecnologie Sanitarie, per rappresentare l’Istituto che da anni collabora con l’ASLBI – Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione (S.I.A.N.) e con l’IIS “Gae Aulenti”. La presentazione del report, organizzata in collaborazione con il Comune di Biella che ha sostenuto e patrocinato l’iniziativa e che ha visto l’intervento di Chiara Caucino, Assessore alle Politiche della Famiglia, dei Bambini e della Casa, Sociale, Pari Opportunità della Regione Piemonte, la quale ha illustrato L’impegno della Regione Piemonte contro lo spreco, è avvenuta in occasione del Mercatino natalizio della solidarietà, che quest’anno è stato caratterizzato proprio dalla tematica della lotta allo spreco. Per l’evento è stato preparato e presentato un opuscolo in cui, oltre a essere indicati i paradossi dello spreco e le dieci regole per ridurre lo spreco di cibo a casa, sono state illustrate alcune semplici ricette realizzate dei ragazzi dell’Istituto Alberghiero che spiegano come riutilizzare gli alimenti non consumati.

Mentre i ragazzi dell’Alberghiero distribuivano un dolce e una tisana interamente realizzati con materie prime derivanti dal recupero delle eccedenze alimentari, gli allievi dell’IIS “Q. Sella” presentavano e illustravano il progetto. La sensibilizzazione verso un’alimentazione consapevole viene da tempo promossa all’ITI, anche attraverso un percorso di PCTO, che prevede il monitoraggio nelle mense scolastiche sul territorio biellese e la sensibilizzazione dei più piccoli al consumo consapevole dei cibi e alla lotta allo spreco degli alimenti, sia nelle mense scolastiche sia a casa. L’ambiente scolastico è un setting strategico per promuovere la salute e rappresenta il contesto favorevole perché gli studenti sviluppino conoscenze, abilità e abitudini necessarie per vivere in modo salutare e attivo anche in età adulta. Tale approccio prevede politiche scolastiche per la salute e l’elemento decisivo è rappresentato dal lavoro sinergico tra scuola, sanità ed enti istituzionali, locali e regionali.