A Mongrando le storie di Natale lette ad alta voce per gli ospiti della residenza Ines e Piera Cappellaro

Nel nutrito programma di attività natalizie della Fondazione Cerino Zegna, con appuntamenti studiati per gli ospiti delle tre residenze: la principale e Occhieppo Inferiore, la residenza Maria Grazia a Lessona e la residenza Ines e Piera Cappellaro di Mongrando, una delle più attese dagli ospiti sono le Letture di Natale a Mongrando. Appuntamento domani, martedì 17 dicembre, alle 10 alla residenza di Mongrando.

“Sono ormai 3 anni che supervisiono le Letture ad Alta Voce, per i nostri ospiti affetti da Alzheimer, con i volontari della laAV – spiega la psicomotricista Nicoletta Bocca - . Domani l’attività sarà un po’ speciale proprio in attesa delle feste”. Infatti la lettura sarà aperta a tutti gli ospiti della residenza e del Centro Diurno che potranno passare un po’ del loro tempo ascoltando racconti brevi a tema natalizio o poesie. “Le letture ad alta voce hanno dato ottimi risultati con i nostri ospiti – spiega la Dott. Bocca – . Capita spesso che molti di loro si mettano a discutere e a raccontare i ricordi stimolati dalle storie che hanno appena sentito per i contenuti o in maniera associativa”.

Un momento di dialogo, dove gli anziani affetti da Alzheimer riescono a riportare alla mente ricordi nascosti e quasi dimenticati. “Un’attività altamente utile - spiega la Dottoressa - e che sviluppa i loro tempi di attenzione. I volontari sono formati e sanno approcciarsi ai nostri ospiti perfettamente. Domani non sappiamo bene cosa aspettarci, è la prima volta che apriamo questo tipo di attività a tutti gli ospiti che vorranno partecipare. Sarà un’occasione speciale per augurarsi un Buon Natale”.