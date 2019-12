Dal Nord Ovest - Trovato cadavere di un 46enne allontanatosi da casa

Il cadavere di un uomo di 46 anni è stato trovato in un fossato lungo la direttrice che da Orbassano porta a Stupinigi, all'altezza del comune di Nichelino. Sono stati i carabinieri a scoprire il corpo, intorno alle ore 13. Le indagini sono ancora in corso. Al momento si sa solamente che l'uomo si era allontanato da casa ieri sera a Grugliasco. Per il momento i militari non escludono alcuna ipotesi.