Colpo grosso in un'azienda di Masserano: è il terzo furto in nove mesi

Ancora un furto alla Tecnoimpianti di Masserano. Il terzo in appena nove mesi. Questa volta il danno potrebbe aggirarsi tra i 15 e 20 mila euro ma non è ancora stato quantificato esattamente. Dopo la notte tra il 17 e 18 marzo e quella del primo luglio, i ladri si sono nuovamente fatti vivi alla Tecnoimpianti, azienda situata in via Due giugno. Il colpo nel suo modus operandi è simile agli altri due e anche in questa occasione si sono impadroniti di condizionatori. La ditta opera nel settore della climatizzazione dell'aria per installazioni civili ed industriali e quadri elettrici a bassa tensione.

Nella notte, dopo aver scassinato alcune serrature e fatto un buco nel muro, i delinquenti sono entrati, hanno caricato il materiale sul furgone dell'azienda parcheggiato per il weekend, per poi allontanarsi. L'allarme è stato dato intorno alle 8 di questa mattina alla centrale dei carabinieri. Il furgone è stato ritrovato vuoto dagli stessi militari a qualche chilometro di distanza dalla sede della Tecnoimpianti. Il materiale è stato successivamente trasbordato su un nuovo veicolo per poi far perdere le tracce. Indagini serrate da parte dei carabinieri di Cossato e della stazione di Masserano.