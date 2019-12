Quando da un gruppo di Facebook nasce la solidarietà: Consegnati mille giochi ai bambini biellesi FOTO

Si chiama "Gruppo regalo Biella e dintorni" e in poco tempo ha riscontrato un notevole successo nel campo della solidarietà. Sì, perché Marianna Secondulfo e Sabrina Sartore, così si chiamano le due mamme che lo hanno ideato, sostengono le famiglie biellesi in difficoltà grazie alla rete creata da uno dei social più utilizzati. Ogni settimana sul gruppo girano richieste e annunci per aiutare concretamente chi ne ha più bisogno e così, da cosa nasce cosa, le due mamme hanno deciso di organizzare una festa per consegnare dei giocattoli ai bimbi che ne avevano bisogno.

La manifestazione è andata in scena ieri pomeriggio, 15 dicembre, nello spazio della chiesa di San Biagio: qui, tra spettacoli e divertimento, sono stati consegnati circa mille giocattoli ai bambini biellesi presenti, che uno ad uno sono saliti sul palco per scegliere il loro dono insieme a Babbo Natale.

Alla festa hanno partecipato anche il sindaco di Biella Claudio Corradino e l'assessore Gabriella Bessone, oltre alla pluripremiata atleta Special Olympics, Nicole Orlando, accompagnata da mamma e fidanzato. "Non ci aspettavamo tutta questa gente - commentano le due mamme organizzatrici - ringraziamo tutti i biellesi che hanno donato un gioco sostenendoci in questa iniziativa: senza di loro non sapremmo come avremmo fatto".