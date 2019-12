Biella, racconti e filastrocche di Natale con Teatrando al Piazzo

Un folto gruppo di attori di Teatrando, nel pomeriggio di Sabato 21 Dicembre, animerà la zona di Piazza Cisterna nel rione Piazzo a Biella in uno degli appuntamenti di “Un magico Natale al Piazzo”, evento organizzato dall’associazione Noi del Piazzo. Nell’occasione saranno proposte letture natalizie per i bambini. Si anticipa inoltre che, tra gennaio e febbraio, la compagnia organizzerà di nuovo, nella sua sede in Via Ogliaro 5 a Biella, “Il Gran Tour delle fiabe”, un viaggio in quattro tappe sempre nel mondo delle fiabe e pensato per i più piccoli.

NATALE AL PIAZZO Nell’appuntamento in programma Sabato 21 Dicembre, organizzato dall’associazione Noi del Piazzo all’interno dell’evento “Un magico Natale al Piazzo”, saranno dieci strani Spazzacamini, muovendosi in coppia, ad accompagnare i bambini in un percorso tra fiabe, filastrocche e poesie che parlano del Natale. Sarà una gioiosa passeggiata in cinque tappe e, ad ogni sosta, due attori saranno pronti a leggere per i piccoli spettatori, raccontando la festa di ieri e di oggi, passando dagli aspetti più tradizionali a quelli contemporanei, attraverso personaggi appartenenti a culture diverse. Storielle in rima e brevi racconti, i cui protagonisti sono Gesù Bambino e Babbo Natale, naturalmente, ma non solo. Perché il Natale travalica i confini dello spazio, del tempo e dell’immaginazione e può coinvolge davvero tutti, dalle creature che popolano le fiabe, come nani e maghi, agli umani del futuro. La partenza avverrà a gruppi dalle 15.00 alle 16.30 (ogni 15 minuti) sotto i portici a sinistra dell’uscita della funicolare. Il percorso si concluderà con la merenda. Costo di partecipazione: 5 euro. Prenotazione consigliata al 345.4804015 tramite messaggio WhatsApp, segnalando nome e cognome, numero dei partecipanti e fascia oraria preferita.

GRAN TOUR DELLE FIABE Dopo il successo dello scorso anno, anche nel 2020 ritornerà il “Il Gran Tour delle fiabe”, articolato in quattro appuntamenti alla domenica pomeriggio con letture sempre diverse per tutti i bambini. Le date saranno il 19 e il 26 Gennaio e ancora il 2 e il 9 Febbraio. Seguiranno dettagli.