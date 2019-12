Biella: Oltre cento Babbi Natale in sella a una moto per beneficenza FOTOGALLERY

Anche quest'anno ha riscontrato grande successo il raduno dei Babbi Natale in moto organizzato da Nicola Cammarata. Tutto nacque sei anni fa, quando Nicola prese spunto da una simile manifestazione di Torino per dar vita a una nuova che coinvolgesse il territorio di Biella. All'edizione 2019, che si è svolta ieri 15 dicembre, hanno partecipato oltre un centinaio di motociclisti muniti di barba bianca e divisa rossa, che da Cossato sono saliti in piazza Curiel a Biella per poi essere accolti, come sempre, di fronte all'ospedale di Ponderano. Qui, ad aspettarli, c'erano circa 200 persone, oltre alla direzione sanitaria di Asl Biella. Il ricavato della manifestazione verrà devoluto al reparto di pediatra dell'ospedale di Ponderano.