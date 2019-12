Al Bona si presenta la Biella Color School 2020

Aula magna dell'IIS E. Bona colma di amici - tra cui partner, sponsor e istituzioni - per la presentazione della nuova edizione di Biella Colors’ School. Tutti i presenti erano pronti ad accogliere con grande affetto lo staff BCS per la presentazione della nuova edizione e per la consegna del bonus - ricavato della precedente edizione - al progetto “MappiAmo la Città di Verde”.

La 4 edizione di BCS - programmata nel periodo delle vacanze pasquali - sarà sorprendente e ricca di emozioni. La modalità di iscrizione è rimasta invariata. I ragazzi potranno iscriversi su www.biellacolorschool.it ed effettuare il pagamento direttamente nel sito così da poter avere un immediato riscontro da parte dell’organizzazione in maniera chiara e limpida.

Nel corso della mattina lo staff ha consegnato anche il bonus di 3500 euro - ricavato della precedente edizione - al progetto “MappiAmo la Città di Verde”. “Siamo orgogliosi di poter consegnare il ricavato della terza BCS a questo ambizioso progetto - dicono Matteo Nalin (Presidente dell’ AC BCS) e Silvia De Bianchi (Tesoriera dell’ AC BCS e Docente di Riferimento) - 'MappiAMo la Città di Verde' nasce dal sogno di Andrea Campagnolo che, grazie alla sinergia con la nostra associazione, è diventato realtà. E’ doveroso, inoltre, da parte nostra ringraziare tutti i partner, sponsor e tutte le istituzioni che ci affiancano e ci danno il loro immenso appoggio ormai da 4 anni, senza le quali BCS e i progetti collegati, non sarebbero possibili.”

Per 'Mappare' sempre più la città più di verde l'associazione BCS ha avviato circa un mese fa un progetto, che ha lo scopo di sviluppare un’attività ricreativa e inedita che promuove il valore ambientale, il senso civico, la socializzazione ed il benessere, coinvolgendo tutte le scuole superiori biellesi come promotrici di questa sensibilizzazione. 3 borse di studio sono in palio: 1 per il migliore istituto e 2 per le migliori classi.

L’obiettivo è quello di creare un format da estendere su scala regionale e nazionale ad ulteriori istituti, associazioni sportive, aziende e privati. Ogni classe che parteciperà verrà dotata di un “plogging kit” per il mantenimento della pulizia di una parte del proprio territorio e per l’osservanza di tale valore. Ogni gruppo/classe potrà essere affiancata da un’azienda, associazione o altro per raggiungere il migliore risultato.

L’evento, quindi, consisterà nella pulizia delle strade di un percorso, stabilito dall’organizzazione, da parte dei ragazzi di ogni classe che vorrà partecipare per dare una mano concreta all’ambizioso progetto ambientale.L’organizzazione fornirà ai partecipanti il necessario per agevolare il compito dei ragazzi in sicurezza, dal materiale all’assistenza tecnica - tutto ciò anche grazie al patrocinio e alla sovrintendenza istituzionale del territorio.