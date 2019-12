A Pralungo un pomeriggio tra cultura e tradizioni FOTO

Sabato 14 dicembre la sala consigliare del municipio di Pralungo ha ospitato un pubblico inconsueto, radunato per incontrare lo scrittore e giornalista Paolo Roversi, noto anche per essere lo sceneggiatore di Distretto di Polizia.

I ragazzi della seconda media hanno chiacchierato con lui del libro "Il mistero dell'ombra dell'alba", un giallo, genere che l'autore predilige e che gli ha procurato prestigiosi premi letterari. Il romanzo noir ha catturato l'attenzione dei ragazzi che hanno rivolto molte domande riguardanti il giovane protagonista e un mistero legato agli Etruschi alle quali Roversi ha risposto in modo esauriente, soddisfacendo pure curiosità sulla sua carriera letteraria, i suoi esordi, le sue abitudini di scrittore molto prolifico.

Il pomeriggio è poi proseguito con un tour del paese alla scoperta dei lavatoi, illuminati e "vestiti" a festa per tutto il periodo natalizio. Le scuole, le associazioni locali e gli abitanti dei vari cantoni ne hanno curato l'allestimento con presepi artigianali, ghirlande addobbi originali e creativi. I ragazzi di prima media in ogni lavatoio hanno rappresentato una leggenda locale dal Babi, all'Om Salvej, passando ovviamente per il noto codice di Pralungo e concludendo con il Gelindo, pastore biellese che come vuole la tradizione era presente nella grotta di Betlemme.

Il giro del paese, guidato da due giovani e spigliati presentatori con mantello e lanterna, si è concluso con gli auguri cantati dai bambini delle elementari, una tazza di cioccolata calda e un bicchiere di vin brulè che hanno riscaldato un pubblico attento che ha dimostrato di apprezzare iniziative culturali e voler rispolverare le tradizioni forse rinunciando per un pomeriggio ad una frenetica corsa ai regali.