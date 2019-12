A Borriana torna il servizio di ascolto dei Carabinieri

Terzo incontro dell'anno tra la popolazione di Borriana ed i Carabinieri della stazione di Mongrando.

Nel servizio di ascolto di domani, martedì 17 dicembre, dalle ore 14 alle 15 presso la sala consiliare del Comune, i militari dell'Arma forniranno utili informazioni in materia di prevenzione dei reati predatori come furti, truffe e rapine, e, nel contempo, i cittadini potranno segnalare particolari situazioni per eventuali approfondimenti, anche investigativi.

Tale iniziativa permetterà di avvicinare la popolazione ai Carabinieri con un approccio che possa essere di conoscenza reciproca. "L’amministrazione comunale è grata ai Carabinieri per questo servizio prezioso di avvicinamento ai cittadini, - afferma il sindaco Francesca Guerriero - incontro che avviene in riservatezza tra utente ed arma, nel rispetto della privacy delle persone. Come sindaco ringrazio i Carabinieri e sono a loro completa disposizione per qualsiasi necessità".

L'Amministrazione di Borriana ritiene questo servizio una possibilità di scambio tra i militari e i residenti, ed un momento utile per ricevere informazioni e delucidazioni. "Infondere sicurezza nel cittadino è una delle priorità istituzionali dell’Arma dei Carabinieri. - osserva il primo cittadino - Per adempiere a tale fondamentale compito, oltre che attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della criminalità, hanno messo in campo iniziative di “prossimità” nei confronti della popolazione. Per tale motivo è stato deciso di organizzare degli incontri presso i Comuni. Obiettivo instaurare con i cittadini quel dialogo confidenziale, mediante il quale sia possibile ricevere segnalazioni e fornire utili informazioni".