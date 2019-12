Prosegue a Ponderano la raccolta fondi della pro loco “Una goccia per un Sorriso”

Dopo i fine settimana ospiti del mercatino dei Babbo Natale a Candelo e al Piazzo, c'è ancora la possibilità di aiutare la pro loco di Ponderano con la raccolta fondi per Una goccia per un Sorriso nelle mattine di martedì e mercoledì nell'atrio dell'Ospedale, e sabato sempre al mattino nella sede a Ponderano.

“Ad aspettarvi – spiegano gli organizzatori - i nostri volontari con le varie proposte di genere alimentare di prima qualità, che ci hanno permesso di raggiungere grandi obiettivi in questi anni. Il ricavato andrà ad ultimare il pagamento della seconda trance dello strumento regalato ad agosto dalla pro al reparto pediatrico del nostro ospedale, per la respirazione ventilata nei bambini nati prematuri. Per chi volesse informazioni o prenotare contattare la segreteria al cell 338 8534646”.