Qualità della vita 2019, Biella perde 14 posizioni e crolla a metà classifica. Male i parametri demografici

Biella continua a perdere posizioni. Nella giornata odierna, è stata pubblicata la classifica della Qualità della vita 2019, redatta dal quotidiano Il Sole 24 Ore, che fotografa il benessere nelle province italiane. Il capoluogo biellese precipita al 55° posto, contro il 41° del 2018, il 36° del 2017 e il 38° del 2016. Nella classifica generale, Milano si conferma ancora una volta ai vertici mentre Caltanissetta si posiziona all'ultimo posto.

A sfavorire ancora una volta la nostra provincia sono i parametri alla voce “Demografia e Società”, che ci spingono al 100° posto su 107 province: a colpire sono il tasso di natalità (105°), l'indice di vecchiaia (107°) e il tasso di mortalità (102°). La speranza di vita di un biellese (86°) si assesta sugli 82,4 anni. Rispetto all'anno scorso, guadagniamo 6 posizioni alla voce “Ricchezza e Consumi” con il 4° della spesa delle famiglie per il consumo di beni durevoli, il 9° dei protesti pro capite e il 2° per il rischio di finanziamenti (ovvero il tasso di decadimento dei finanziamenti per cassa percentuale).

Perdiamo posizioni in “Ambiente e Servizi” (63°) ma svetta l'8° posto nazionale per la raccolta differenziata. Non va meglio per “Giustizia e Sicurezza (44° rispetto al 36° del 2018) ma non si segnalano reati di riciclaggio e impiego di denaro sporco. 35° posizione alla voce “Affari e Lavoro”: qui, si registra il 29° posto per il tasso di disoccupazione (e 56° per quella giovanile), il 13° per il tasso di inattività, l'8° per le imprese che fanno Ecommerce e il 3° per la differenza tra tasso di occupazione maschile e femminile.

Infine, in “Cultura e Tempo Libero” (48°), si conferma il numero di posti a sedere nei cinema (noni in Italia) e spicca l'8° posizione per l'indice sport e natura; molto basse la penetrazione della banda ultra larga (95°) e il numero di librerie ogni 100mila abitanti (87°).