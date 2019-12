Navigare veloce con TIM. Linou e Nicolas vi aspettano a Biella per scoprire insieme una nuova offerta

“Ci presentiamo, Siamo Linou e Nicolas, lavoriamo nel negozio TIM di Biella in via Italia 34, specializzato in servizi di telefonia per privati e per le aziende.

Abiti in una frazione o in una piccola città? Stai navigando lentamente? Abbiamo l’offerta che fa per te: ora c’è TIM internet FWA”.

Da oggi infatti, grazie alla qualità della rete fissa e mobile di TIM insieme, esiste un nuovo modo per collegarsi a internet veloce anche se non si è raggiunti dalla fibra o per potenziare i collegamenti già presenti .

Una tecnologia innovativa volta ad assicurare la navigazione da casa (sino a 30 Mega) attraverso la semplice installazione di un modem in modalità indoor o outdoor. La soluzione offre navigazione illimitata, modem e attivazioni inclusi.

“Vieni a informarti da noi, ti daremo la miglior consulenza tecnica e commerciale possibile per accompagnarti a scoprire questa nuova offerta a partire da 19,90 euro/mese.

Contattaci per qualsiasi tipo di informazione, i nostri orari sono i seguenti: dalle 9 alle 12,30 e dalle 15 alle 19. Per dicembre sempre aperti.

Chiamaci anche al 015 3701414 e al 3387496006, contattaci via mail all’indirizzo maccell.biella@gmail.com e consulta la nostra pagina Facebook”.