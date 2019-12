Virtus, il cuore battagliero vince 3-0. Igor rispedita al mittente

Entusiasmante Prochimica, va sotto rimonta e vince 3-0 contro la forte compagine della Igor Trecate. A trascinare la pallavolo nerofucsia sicuramente ieri sera è stato il gruppo delle giovani (2002) che nell'ultimo set, tutte in campo, hanno tirato la volata finale fino a conquistare frazione (30-28) e incontro. Pazzesco. Incredibile, tutto bellissimo. E' stata un'altalena di emozioni, adrenalina, volley e tanto cuore guerriero da parte delle ragazze virtussine. Primo set sotto di 8 punti coach Venco cambia le due bande Fragonas e Diego per Walther e El Hajjam (buono il suo match). Break incredibile: le nerofucsia dall'8-16 passano al 21-20 per poi chiudere 1-0. Nel secondo set la Virtus mantiene in campo le stesse giocatrici che hanno chiuso vittoriosa la prima frazione e si porta sul 2-0 in 23 minuti. Il terzo set è stato un incubo con le ragazze biellesi, sempre a rincorrere il passivo del punteggio che ha toccato il 14-21. Il coach ha visto il capitano Mariottini stanca e l'ha fatta rifiatare gettando nella bolgia la giovane Clara Venco.

E così parte la rimonta a dir poco pazzesca con sul parquet tutte le under 18. Alla fine sul punto a punto dei vantaggi, la Virtus è stata più lucida chiudendo sul 30-28. "Molto bene -commenta nel post gara coach Venco- tutte le giocatrici sono entrate in campo ed è stato bellissimo vincere con quattro ragazze del 2002 nel sestetto. Questo risultato fa bene al morale. Il gruppo fatica in questa categoria ma tutte stanno crescendo tantissimo. Questo mi fa molto piacere". Finalmente si rivede in campo El Hajjam una giocatrice molto importante per questa squadra. Top scorer nerofucsia Ilaria Anello con 15 punti, per lei ancora miglioramenti rispetto a sabato scorso anche se a vincere, ricordiamo, è sempre il gruppo. Dietro un buon attacco c'è sempre una grande ricezione. Applausi per questa squadra che finalmente ha vinto uno scontro scorbutico dove a risaltare sono stati cuore, grinta, giovinezza e tecnica. E il solito tifo del PalaSarselli con in testa molte giovani atlete del settore giovanile.

Prochimica Virtus Biella-Igor Trecate 3-0 (25-23, 25-17, 30-28)

Tabellini. Ilaria Anello 15, Letizia Anello 6, Mariottini 2, Baratella (L), El Hajjam 8, Walther 3, Frascarolo, Fragonas 2, Diego 1, Zecchini 5, Venco, Mainini (L), Fornara 11. All, Venco.

Gli altri risultati della 9^ Giornata di campionato Girone A

Parella- Re Marcello 0-3, Costa Volpino-Albese 0-3, Picco Lecco-Lilliput 3-1, Cremona-Don Colleoni 0-3, Alsenese-Capo d'Orso 3-0, Riposa Acqui.

Classifica: Picco Lecco 23, Albese 20, Don Colleoni 14, Cremona 14, Lilliput 14, Costa Volpino 12, Acqui Terme 12, Re Marcello 11, Prochimica Virtus Biella 11, Alsenese 11, Ogor Volley 10, Capo d'Orso 10, Parella 0.