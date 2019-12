Spazioforma Basket, cade anche Pont e il 2019 perfetto è chiuso

Sconfitta la bestia nera che mai prima d'ora lo Spazioforma Biella aveva battuto a domicilio. Partita dominata dall'inizio alla fine mantendo sempre fra i 15 e i 20 punti di vantaggio e testa della classifica confermata. Meglio non sarebbe potuto andare questo 2019 per i ragazzi di patron Guiotto che sul campo dei Valdostani scappano immediatamente non lasciando scampo ai padroni di casa che mai riescono ad impensierire gli All Blacks (per le divise da trasferta) del Mucrone.

Alla sirena finisce 64-49, prossimo match nel 2020 in casa contro Crescentino il 10 gennaio.

Tabellino

Gagliano 17, Bertotti 9, Allione 8, Bernardini 7, Finco 7, Caroli 7, Piccioni 6, Mandelli 3, Guiotto, Liuni.

Coach V. Biglia