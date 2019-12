Settima sinfonia per la bonprix al tie-break

Settima vittoria consecutiva (l’ottava stagionale) per la bonprix TeamVolley, a segno nella nona giornata del campionato di serie C sul campo di San Mauro Torinese. Sotto 2-0 (25-21, 25-21) le nerofucsia hanno cambiato marcia e per la Folgore non c’è stato più niente da fare, tanto che, dopo aver pareggiato i conti (23-25, 22-25) il quinto set è finito addirittura a 3. Coach Fabrizio Preziosa schiera in partenza Biassoli in palleggio con opposta Zatta; Gualinetti e Peracino di banda, Gaito e Barbonaglia centrali, libero Cimma.

I primi due set sono andati via in fotocopia, con le biancoblù sempre costrette ad inseguire, con un gap variabile di due o tre punti, che si dilatava nei finali. Anche il terzo sembrava seguire lo stesso leit motiv, ma sul 21-19 Gualinetti e compagne hanno avuto la forza di svoltare, portandosi a casa la frazione. Nel quarto le cossatesi hanno sempre mantenuto un buon vantaggio (4-8, 8-16, 14-21), che ha permesso loro di pareggiare le sorti dei set. Il tie-break non ha avuto storia: 5-0, poi 10-1 in un crescendo della bonprix che non ha lasciato scampo alle torinesi.

LA FOLGORE - BONPRIX TEAMVOLLEY 2-3

Parziali: 25-21, 25-21, 23-25, 22-25, 3-15

Tabellino bonprix TeamVolley: Biassoli 1, Gualinetti 20, Barbonaglia 7, Loro Piana 0, Balzano 1, Gaito 17, Peracino 17, Zatta 6, Daffara 1, Perissinotto n.e, Fabbro 0, Cimma L1. All. Preziosa.

IL COMMENTO DI COACH PREZIOSA

«La partita non era iniziata male, ma poi abbiamo dato loro entusiasmo con alcuni errori. E quella è una squadra che in certi momenti riesce a sviluppare un’ottima pallavolo. Sul 18 pari abbiamo fatto cadere una palla banale e altri due errori ci sono costati il set. Nel secondo ho provato ad inserire Daffara e Balzano, ma non siamo riusciti a far girare la frazione. Nel terzo ho inserito Loro Piana, poi sostituita nel finale da Zatta. La svolta è arrivata con il turno di battuta di Peracino che ha riaperto la sfida. Il quarto e il quinto non hanno avuto storia e nel tie-break La Folgore ha finito la benzina, mentre noi abbiamo continuato a difendere alla morte e si è vista una notevole differenza dal punto di vista fisico. Sono contento per la reazione: il rammarico resta per il primo set, che abbiamo un po’ gettato via. Una striscia di sette vittorie, meritata e sofferta e ce la godiamo. Adesso cercheremo di chiudere l’anno solare con una bella prestazione: sabato ci sarà il derby e ci teniamo molto a regalarci un’altra soddisfazione. Da segnalare la capacità di riprendere la partita, dando una svolta e ribaltando una gara che sembrava segnata. Tutte le ragazze stanno dando una mano per costruire quanto di buono stiamo facendo».