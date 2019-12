Ko casalingo per Gilber Gaglianico, Toniolo: "Miglioramenti ci sono ma non sufficienti per vincere" FOTO

“Anche stavolta i dettagli hanno fatto la differenza. Manca sempre qualcosa per fare 31 ma continuiamo a lavorare in vista delle prossime gare”. Queste le parole di coach Toniolo, all’indomani della sconfitta casalinga per 3-0 contro una formazione di livello come il VBC Savigliano. Dopo un primo set non giocato a buoni livelli, la Gilber Gaglianico si scuote e si lancia all’attacco creando qualche difficoltà all’avversario.

“Purtroppo non siamo riusciti a chiudere i finali di gara nei momenti opportuni – analizza Toniolo – I miglioramenti ci sono ma non sono ancora sufficienti per vincere. Dobbiamo assolutamente sbagliare il meno possibile perché in questa categoria nulla ti viene perdonato”. Da segnalare l’esordio da titolare della palleggiatrice (e classe ’04) Camilla Gilardi. Questa la formazione: Gilardi, Marra, Caretta, Masserano, Inglesi, Salono, L1: Murdaca. A disposizione: Danna, Bullano, Cavaliere, Marinello (L2).

Gilber Gaglianico – VBC Savigliano 0-3

Parziali: 17/25, 18/25, 22/25.

Gilber Gaglianico: Gilardi 1, Marra 11, Caretta 1, Masserano 2, Inglesi 1, Salono 12, L1: Murdaca. Dalla panchina: Danna, Bullano 4, Cavaliere 5, Marinello (L2).