Da 2-0 al 3-2, rimonta a Ciriè da urlo per la Scuola Pallavolo Biellese

Che rimonta Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese. A Ciriè, la formazione biellese supera l’ostacolo Cerealterra ribaltando l’iniziale svantaggio (2 set a favore dei padroni di casa) portando a casa la vittoria al tie break con una reazione di grande orgoglio. Successo che spinge i ragazzi di coach Federico Barazzotto al terzo posto del girone (condiviso con Fenera Chieri a 18 punti), a sole tre distanze dalla capolista solitaria.

“Nei primi due set non c’è mai stata partita – analizza Barazzotto – Abbiamo giocato male e non siamo riusciti ad arginare la loro manovra di gioco. Difendevano e attaccavano in maniera esemplare. Sapevamo che in casa loro i nostri avversari non avrebbero regalato nulla ma nel terzo set ci siamo sbloccati giocando un’ottima pallavolo. La reazione c’è stata ed è stata veemente. Sono due punti esterni molto importanti e sono contento della dimostrazione di forza che ha dato il gruppo. Non solo i titolari ma anche chi è subentrato come Rastello, Guala e Silvestrini. Ogni singolo componente ha dimostrato che questa squadra può giocarsela con chiunque”.

PVL Cerealterra – Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese 2-3

Parziali: 25-22, 25-23, 18-25, 10-25, 6-15

Ilario Ormezzano Sai Scuola Pallavolo Biellese: Frison 4, Guala 26, Ricino 18, Gallo 12, Marchiodi 11, Bagnasco 4, Libero: Vicario. Panchina: Rastello 3, Brusasca 3, Roncati 1, Silvestrini 7, Sartore NE. All. Barazzotto.