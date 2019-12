Biella Mountain Bike Sport premia i partecipanti alle escursioni

A fine stagione 2019 la Biella Mountain Bike Sport, in occasione della consueta cena di fine anno, ha effettuato la premiazione dei vari partecipanti alle escursioni. La classifica del 23° Trofeo Biella MTB Sport, i cui punti totalizzati equivalgono ad ogni chilometro percorso durante le escursioni, ha confermato nelle prime 5 posizioni (partendo da destra) Maurizio Preacco, Monica Turatto, Maria Soldi, Veronica Preacco e Stefano Chiarentin.

Numerosi sono stati gli altri partecipanti che, nonostante abbiano percorso una minore quantità di chilometri nelle varie escursioni, hanno contribuito al buon risultato di tutti gli eventi. Il presidente Marco Schiapparelli (a sinistra), il vice-presidente Massimo Ruffino (davanti in basso), Mauro Iachi Bretto in qualità di segretario, Ernesto Schiapparelli e Lina Ferraro, indispensabili consiglieri, porgono un particolare ringraziamento a tutti e rinnovano gli auguri e l’appuntamento per il 2020.