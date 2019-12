A Fenis arriva la 1° gioia esterna per Botalla TeamVolley

Primo successo stagionale lontano da Lessona. Nella nona giornata del campionato di serie D un Botalla Formaggi TeamVolley con i cerotti (Ippolito e Rebecca Melotti indisponibili per infortunio) stringe i denti e con una buona prova collettiva espugna il campo di Fenis al tie-break (2-3, parziali 18-25, 25-21, 25-15, 13-25, 9-15). Nel sestetto iniziale hanno trovato spazio Lorenzon in cabina di regia (dal terzo set Lisa Fornasier) opposta Bognetti (dal terzo Biasin);, Levis (da metà secondo set Caratti) e Silvestrini attaccanti ricettori, Rachele Melotti e Perucca (dal quarto set Gaia Fornasier) centrali, libero Fantini.

L'avvio dell'incontro è di marca Pramotton che scappa via sul 6-1, ma il Botalla dopo lo sbandamento iniziale riordina le idee e con determinazione riesce ad impattare il parziale a quota 9. Le squadre procedono a braccetto fino al 16 pari, quando le biancoblu riescono a rompere l'equilibrio e ad allungare fino a chiudere 25-18. L'inerzia resta a favore del Botalla anche nella seconda frazione, con un vantaggio di un paio di punti sulle padrone di casa fino al 19-17, ma un paio di difese della Pramotton e alcuni errori del TeamVolley rovesciano l'esito del set, dando via libera alle valdostane per 25-21. Terzo set che inizia con l'inserimento di forze fresche per le ospiti, ma Fenis mette subito in grossa difficoltà la linea di ricezione biellese e scava il largo solco di punti che non è più ricucibile e per 25-15 Pramotton si porta sul 2-1.

Nella quarta frazione le biancoblu si riprendono e con determinazione giocano punto su punto, sul 10-8 arriva un ottimo turno al servizio che mette in difficoltà Fenis, con difesa e contrattacco il vantaggio aumenta fino al 18-8 e viene difeso fino a chiudere 25-13 e portare la sfida al quinto set. Dopo aver rotto il ghiaccio ed aver conquistato il primo punto stagionale in trasferta la Botalla capisce che la prima vittoria esterna potrebbe essere alla portata, il tie-break procede sul filo dell'equilibrio, al cambio di campo sono le biancoblu ad essere in vantaggio con il minimo scarto per 8-7, arrivano due punti consecutivi per Fenis che supera il TeamVolley, ma un nuovo ottimo turno al servizio mette in crisi le padrone di casa che cedono il set 15-9. Esplode tutta la felicità in casa TeamVolley sull'ultimo punto per una prestazione di cuore e grinta in un momento così difficile ed in cui tutte le ragazze han saputo portare il loro contributo nell'arco del match.

Prima vittoria fuori casa per la Botalla che quindi in un'unica occasione vince i primi set lontani da Lessona e conquista i primi punti esterni nella lotta salvezza che si fa sempre più combattuta, con Lasalliano e Fenis in questo momento un po’ più lontane, ma con ben 7-8 squadre che nell'arco di 3 punti sgomitano per cercare un posto a centroclassifica. Prossimo impegno tra sette giorni in casa contro Canavese che da questa settimana si è portata in testa alla classifica.

PRAMOTTON FENIS - BOTALLA FORMAGGI TEAMVOLLEY 2-3

Parziali: 18-25, 25-21, 25-15, 13-25, 9-15

Tabellino Botalla Formaggi TeamVolley: Fornasier Lisa 2, Lorenzon 2, Silvestrini 21, Caratti 4, Levis 8, Melotti Rebecca n.e, Bognetti 5, Biasin 4, Melotti Rachele 12, Perucca 2, Fornasier G. 4, Ippolito (L) n.e, Fantini (L). All. Busancano.