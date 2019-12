Viverone, mozione della minoranza in favore degli sportivi

Il gruppo di minoranza Viverone Anno Zero ha presentato una mozione per impegnare il Sindaco e la Giunta Comunale a predisporre in forma permanente una commissione ad hoc che si occupi della nomina degli atleti, che durante l’anno si siano contraddistinti per i risultati ottenuti in gare di livello nazionale ed internazionale, i quali successivamente verranno premiati con lo “sportivo dell’anno del Comune di Viverone”.

Viverone Anno Zero ritiene che lo sport sia un elemento fondamentale per lo sviluppo e la crescita di un territorio, a cui l’Amministrazione debba dare tutta la necessaria importanza, che il territorio comunale si presta ad essere una palestra a cielo aperto, che molte associazioni sportive praticano a Viverone la propria attività. "Nell’anno 2019 - afferma il capogruppo Stefano Aimone - gli atleti che hanno gareggiato per queste associazioni hanno raggiunto importanti traguardi sia a livello nazionale che internazionale, portando in giro per l’Italia e per il mondo il nome del nostro paese. E' fondamentale che il Comune premi questi atleti. Promuovere i Giovani significa premiare i loro successi. Diamo un futuro a questo paese e facciamo sentire la vicinanza della Comunità e dell'Amministrazione ai nostri atleti. Forza Viverone!"