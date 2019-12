Villanova: Fratelli d'Italia cresce, in 160 alla cena degli auguri

Fratelli d’Italia cresce: buona partecipazione alla tradizionale cena degli Auguri di Natale, organizzata nella suggestiva cornice dell’agriturismo “La Baraggia” a Villanova Biellese. 160 amici si sono intrattenuti con gli Onorevoli Augusta Montaruli e Andrea Delmastro Delle Vedove, che hanno tracciato un bilancio sull’attività del partito a livello provinciale e nazionale.

Fratelli d'Italia cresce con l'obiettivo di rifondare il centrodestra. I numeri confermano la crescita del movimento guidato da Giorgia Meloni che, dopo le politiche del 4 marzo fino alle ultime elezioni amministrative lo hanno visto affermarsi come secondo partito della coalizione di centrodestra. Fratelli d’Italia si consolida come baluardo nella difesa dell’Italia e degli interessi degli italiani, è il partito di riferimento per tutti coloro che ad ogni livello politico e istituzionale si riconoscono nei valori del centrodestra.