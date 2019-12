Al Bona di Biella il sociale incontra la tecnologia FOTO

La nuova sede scolastica dell’Istituto Eugenio Bona, situata a Pavignano ed ospitante il corso socio-sanitario, apre le porte a due nuovi laboratori didattici: il primo dedicato all’informatica ed il secondo alla robotica. Lo scopo principale di tale rinnovamento è volto alla promozione dello sviluppo ed al miglioramento delle capacità tecnologiche degli studenti.

Il laboratorio di informatica è una vera e propria rivoluzione per lo svolgimento dell’attività scolastica della nuova sede. Al suo interno è possibile trovare i nuovi arredi destinati appositamente per tale aula, come banchi dalla forma a trapezio, per favorire la formazione di isole, in modo da poter svolgere attività di gruppo basate sulla collaborazione tra gli studenti. La strumentazione fornitaci sono computer all’avanguardia sia a livello hardware che software, per permettere il miglioramento delle proprie competenze in campo informatico e delle skill abilities spendili nella vita reale.

La vera novità è, però, la nascita di un laboratorio di robotica dedicato allo sviluppo delle stem tramite l’utilizzo di specifici robot. I principali modelli acquistati dalla scuola sono il “Nao”, destinato al lavoro con bambini autistici, il “Cubetto” in grado viaggiare su percorsi collegati alla lettura di fiabe sia in lingua italiana che in lingua inglese, il “LEGO Wedo 2.0” e il LEGO Mindstorm EV3 per l’acquisizione di competenze matematiche e scientifiche che spaziano dall’informatica all’ingegneria attraversando tutto le scienze ed infine il “Bee-Bot” utilizzato come strumento didattico già dalla scuola dell’infanzia per insegnare ai bambini le direzioni.

Tutti questi materiali vengono dapprima utilizzati dagli studenti del Bona nell’apposito laboratorio per impararne il funzionamento e poi portati all’esterno delle mura scolastiche, durante i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, svolti dagli allievi in differenti strutture del Biellese dedicate a specifiche utenze di persone. Con questa modernizzazione l’Istituto Eugenio Bona ha compiuto enormi passi in avanti nella realtà odierna che è e sempre di più sarà improntata verso il mondo della tecnologia fornendo ai suoi studenti le skill richieste non solo nell’ambito scolastico ma anche dalle ditte esterne e dando così la possibilità a noi studenti di essere più competitivi sia livello universitario che nel mondo del lavoro.