Dal Nord Ovest - Incidente sulla SP 86, ferito trasportato in ospedale

Nella giornata di ieri, intorno alle 18, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta a Ronsecco, sulla SP 86, per un incidente stradale che coinvolgeva un'Alfa 147 e una Jeep Renegade. Gli uomini del 115 hanno messo in sicurezza i veicoli e supportato le operazioni dei carabinieri di Ronsecco, per la gestione della viabilità locale. Uno dei conducenti, rimasto ferito, è stato trasportato dal 118 al Pronto Soccorso di Vercelli.