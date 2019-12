Attimi di apprensione, nella notte appena trascorsa, per un 80enne di Mottalciata che non riusciva più a trovare la strada per tornare a casa. L'uomo, infatti, era uscito dalla sua abitazione senza che la badante se ne accorgesse.

Sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Cossato a rintracciarlo, disorientato ma in buone condizioni di salute, su segnalazione di alcuni cittadini. Gli stessi lo hanno quindi riaccompagnato a casa.