Incidente tra due auto sulla A4, conducente trasportato all'ospedale di Ponderano

Intorno alle 12 di oggi, domenica 15 dicembre, la prima partenza della sede centrale del Comando Provinciale di Vercelli è intervenuta al chilometro 55 dell’autostrada A4 in direzione Torino, nel territorio di Carisio, a seguito di un incidente stradale. Per cause da accertare una Fiat Bravo alimentata a GPL ha urtato la barriera jersey che separa i due sensi di marcia, terminando la corsa nella corsia centrale. Gli uomini del 115 hanno estricato il conducente dall'auto e messo in sicurezza il veicolo. L'uomo, ferito, è stato trasportato al pronto soccorso di Ponderano. Sul posto anche la Polizia Stradale e il personale dell’autostrada.