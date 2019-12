Associazione nazionale carabinieri di Biella in festa. Nel pomeriggio di ieri, 15 dicembre, i militari dell'arma si sono riuniti in un momento conviviale per celebrare la visita di Massimo Cetola, ex generale del corpo d'armata dei Carabinieri, che ha comandato Biella negli anni '70. Un momento di festa che ha rappresentato anche un'occasione per scambiarsi gli auguri in vista delle festività natalizie.