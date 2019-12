Da Coggiola il pane consegnato agli Alpini in Duomo a Milano

Arriva da Coggiola il pane a forma del tipico cappello con la piuma che questa mattina, 15 dicembre, è stato donato agli Alpini in Duomo a Milano, in occasione della Messa a ricordo dei Caduti in guerra e in pace.

Così la manifestazione benefica dei Frati Cappuccini Missionari con la Famiglia Marinoni Pane in piazza, che tornerà a maggio in piazza Duomo, porta il suo messaggio di fraternità anche alle generose truppe da montagna dell'Esercito Italiano.

L'artista dell'omaggio in arte bianca è una figura storica tra i volontari di Pane in piazza ed è stato lui in persona, il panificatore di Coggiola, a consegnare il pane artistico alle Penne Nere.

Pane in piazza si svolge durante la Milano Food City sul sagrato del Duomo, in una tensostruttura di oltre 400 metri quadri, dove centinaia di panettieri convenuti da tutta Italia come volontari, sfornano h 24 tutte le specialità regionali dolci e salate per raccogliere offerte da devolvere interamente al progetto della costruzione di un panificio a Dire Dawa, nella diocesi di Harar, in Etiopia, guidata dal Cappuccino Angelo Pagano. In due anni, grazie alle donazioni, sono stati formati due giovani etiopi - Tewodros e Abiy - che ora gestiscono un primo forno assicurando il pane a orfanotrofi e scuole di ogni religione ed etnia.