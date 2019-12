Appuntamento a Belgirate per gli amici degli elfi e delle fate

Gli appassionati del mito degli elfi e delle fate avranno occasione di incontrarsi il 23 dicembre a Belgirate per l’inaugurazione d’una originale mostra di disegni della pittrice Daniela Piolini dedicati a “Draghi, streghe, gnomi e altri amici”.

L’esposizione dedicata alle “forme del fantastico e dell’immaginario nelle illustrazioni di Daniela Piolini Oneto” si terrà a Belgirate alla Sala Borsieri e sarà inaugurata lunedì 23 alle ore 17 e sarà aperta con ingresso libero il giorno successivo e poi da venerdì 27 a domenica 5 dalle ore 10 alle 12,30 e dalle 16 alle 18,30. L’evento è patrocinato dal Comune di Belgirate in collaborazione con la “Pro Loco” e l’associazione culturale “Borsieri”.

E’ davvero degno di nota che un’artista importante abbia deciso di effigiare nelle sue opere le principali figure fantastiche e straordinarie hanno affollato ed arricchito il folklore e la cultura popolare nei secoli.

Nel nostro lago di Viverone non si é persa la memoria del grande drago catturato dal beato Bonomio; dal mulino delle streghe di Cossila al pian dl’Irogna, decine di località biellesi conservano nella piccola toponomastica memoria dei convegni liberatori dei marginali devianti, tenaci ed irriducibili cultori di antiche pratiche devozionali pagane, bollate dall’egemonismo cattolico come diaboliche ed infernali.

E che dire degli gnomi, gli elfi ‘spitascé’ e ‘ghignarel’ che popolano indisturati la nostra meravigliosa e fantastica val dl’Elf ?

Mancano solo le fate ma, sebbene dimenticate nel titolo della mostra, in realtà spuntano inattese nei disegni della Piolini e non poteva essere che così.

L’egemonismo intellettuale subalterno al Potere (anche ecclesistico) ha spesso e volentieri presentato come esseri malefici le eteree e graziose fate dei boschi, per occultare e negare la loro natura benefica e salutare.

Penso, tanto per fare un esempio, al cosidetto “Lago delle streghe” dell’Alpe Devero in val d’Ossola, un luogo fiabesco che prende nome dalla manipolazione d’una suggestiva leggenda.

Si racconta infatti che una giovane montanara innamorata d’un giovane che la tradiva avrebbe incontrato in un bosco una vecchina misteriosa (oggi definita una strega). La donna era seduta su un masso e filava ma emanava una grande forza interiore e si era subito mostrata attenta ad ascoltare lo sfogo della povera ragazza, delusa dal suo innamorato. Fatta amicizia, le due donne s’erano recate nella grotta dove con altre due compagne viveva la presunta strega.

Era un antro davvero fatato, dove si trovavano due grandi pozze d’acqua. Dopo essersi specchiata nella prima, la giovane aveva visto il volto del suo amato che però piano piano andava invecchiando ed abbruttendosi; guardando la seconda, s’era trovata ad ammirare il volto bellissimo di uomo e la presunta strega le spiegò che si trattava d’una figura divina. Incantata da quella visione, la ragazza comprese che ben oltre l’amore terreno esisteva quello più vero della fede e si dette pace del tradimento mettendosi a danzare felice con le donne.

Intanto però, misteriosamente, tutto spariva e sul fondo della grotta scaturiva dalla roccia una fonte dando origine al lago che oggi si chiama, appunto, delle streghe, un nome improprio per un luogo incantevole e per una leggenda dedicata a creature amorevoli e benevole. Proprio come le fate.

Per fortuna, nell’arte della pittrice Piolini che dedica la propria arte al mondo fantastico dei piccoli esseri della foresta, le streghe appaiono coi tratti delicati e seducenti ed anche per questo la mostra di Belgirate merita d’essere vista.

Oltre tutto, in qualche modo, l’artista é anche un poco biellese, perché é la vedova del compianto amico Gilberto Oneto, il maggiore studioso della civiltà padana, che era nato a Borriana.

Secondo me, il Comune di Borriana farebbe cosa buona e giusta dedicandogli appena possibile una strada, perché Oneto é stato un intellettuale libero e coraggioso che ha valorizzato per tutta la vita la civiltà nostrana, paesana e popolare. Dove sono di casa gli elfi e le fate del “Piccolo Popolo”.

