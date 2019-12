Biella: Scuola dell'infanzia Gromo Cridis, partito l'esperimento del doposcuola

Dieci ore in totale di insegnamento e assistenza per venire incontro alle esigenze delle famiglie, in massima parte impegnate col lavoro fino a sera, e insieme il tentativo di arginare l’emorragia delle iscrizioni, che nell’arco di un biennio hanno portato il plesso a dimezzare le sezioni, passate da quattro a due. I motivi sono gli stessi ovunque: calo demografico e mancanza di lavoro in città, che spinge le famiglie a trasferirsi altrove.

L’insegnamento è affidato per ora a tre insegnanti di provata esperienza e professionalità e si presenterà al pubblico giovedì 12 dicembre, a due settimane dall’avvio della sperimentazione del nuovo orario, con l’open day dalle 9.30 alle 12. Ottimo il rapporto instaurato con le famiglie, che apprezzano le numerose attività portate avanti, le proposte di inclusione e di socializzazione, l’impegno giornaliero per far star bene i bambini a scuola, l’affidabilità del personale non docente e la comodità del sito, dotato di un comodo parcheggio nella piazza Cossato. Le premesse per una ripresa in grande stile insomma ci sono tutte, con l’auspicio che il colpo d’ala faccia poi da traino per la vicina scuola primaria, in forte sofferenza per lo stesso motivo del ribasso delle iscrizioni.