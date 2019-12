Virtus ospita Igor Trecate: “Abbiamo bisogno del nostro pubblico”. E per Bazzani intervento ok

Sabato 14 dicembre alle 21 al PalaSarselli andrà in onda un match dal sapore antico tra le nostre ragazze, griffate Prochimica, e Igor Volley. La classifica scrive una posizione molto simile tra le due squadre che in questi anni si sono spesse confrontate in vari campionati. In ultimo la scorsa stagione che ha visto proprio tutte e due i club promossi in B1. Le formazioni sono molto diverse con il mercato estivo, Trecate ha allestito un buon roster under 18 in pieno stile Igor. In casa Virtus la settimana è iniziata martedì con l’intervento chirurgico alla clinica Cellino di Torino dell’opposto, Ginevra Bazzani. Alla giocatrice, il prof. Ravera ha rifilato il menisco e trapiantato il crociato. I tempi di ripresa verranno valutati strada facendo.

“Dipende dalle risposte che darà proprio il ginocchio di Bazzani –commenta di ds Franco Vecco Garda-. Ad oggi si prevede un suo ritorno in campo nei prossimi mesi. Sono d’obbligo i migliori auguri da tutto il nostro club. Per quanto riguarda la partita di campionato, Igor è da sempre una squadra ostica. In questa prima parte di stagione sta facendo bene anche in relazione della giovane età delle giocatrici. Di certo sarà un’altra battaglia. Noi dovremo provare a vincere e portare a casa più punti possibili per la classifica che è sotto gli occhi di tutti. Vogliamo provare a mantenere la categoria e per questo abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile dal nostro splendido pubblico. Continuate a sostenerci perché abbiamo bisogno anche di voi”. Appuntamento quindi per sabato 14 dicembre alle 21 al PalaSarselli.